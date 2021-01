Covid: vietati spostamenti tra Regioni fino al 5 marzo, ecco cosa prevede la bozza del dl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella bozza in esame si legge inoltre che qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Il testo, come anticipato oggi in Aula alla Camera dal ministro della Salute Roberto Speranza, istituirebbe anche la cosiddetta area bianca, ossia quella con livelli epidemiologici molto bassi. In base alla bozza, con ordinanza del ministro della Salute sono individuate le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, nel caso in cui nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per due settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. (Rin)