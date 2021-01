Governo: Conte, mai sottratti a confronto, ma è complicato quando terreno è minato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho provato fino all’ultimo minuto utile a evitare questo scenario, e voi siete testimoni degli sforzi fatti in ogni sede, ad ogni livello di confronto. Ancora due giorni fa e quest’oggi ho ribadito che avevo preparato un lista di priorità per un confronto da fare non appena approvato il Recovery Plan, stasera le misure anti Covid, la proroga dello stato di emergenza, domani lo scostamento di Bilancio". Lo ha detto, da quanto si apprende da fonti di governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, aprendo il Consiglio dei ministri. "Non ci siamo mai sottratti a un tavolo di confronto - ha aggiunto - anche se oggettivamente diventa complicato un confronto quando il terreno è disseminato continuamente di mine difficilmente superabili”.(Rin)