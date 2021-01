Usa: Biden e Harris “considerano seriamente” il rischio di nuove violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, e la sua squadra stanno “prendendo in modo incredibilmente serio” la possibilità che si verifichino nuove violenze dopo i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. E' quanto si legge in una dichiarazione di Biden e della vice Kamala Harris, dopo che il presidente eletto ha partecipato ad una riunione con "alti funzionari dell’intelligence”, per aggiornamenti sulla situazione relativa alla sicurezza.(Nys)