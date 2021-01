Usa: Camera approva risoluzione impeachment Trump, dieci repubblicani votano a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la risoluzione per la messa in stato d'accusa del presidente, Donald Trump, con 232 voti a favore, tra i quali 222 di deputati democratici e dieci di repubblicani. Il quotidiano “The Hill” riporta i nomi dei rappresentanti del Partito repubblicano che si sono espressi a favore articolo di impeachment, che vede l'inquilino della Casa Bianca responsabile di "istigazione all'insurrezione" per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. Si tratta di Liz Cheney, Anthony Gonzalez , Jaime Herrera Beutler, John Katko, Adam Kinzinger, Peter Meijer, Dan Newhouse, Tom Rice, Fred Upton e David Valadao. La Camera ha indicato l'intenzione di trasmettere subito l'atto di accusa al Senato, ma il leader della maggioranza repubblicana, Mitch McConnell, ha ribadito che qualsiasi discussione alla Camera alta del Congresso statunitense sulla rimozione dall'incarico del presidente Donald Trump avverrà solo dopo l’insediamento del presidente eletto, Joe Biden.(Nys)