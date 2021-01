Brasile: chiusura Ford, costruttori contro Bolsonaro "non vogliamo incentivi ma competitività"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori di autoveicoli (Anfavea), Luiz Carlos Moraes, ha affermato che le compagnie automobilistiche attive del paese non sono alla ricerca di incentivi governativi per poter rimanere nel paese, ma di competitività. "Tutte le proposte presentate da Anfavea e dai dirigenti delle case automobilistiche al governo sono state concrete e volte alla riduzione dei costi fissi di produzione nel paese. Non vogliamo incentivi, vogliamo competitività", ha affermato Moraes al quotidiano "G1". Moraes ha così risposto al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ieri aveva sostenuto quanto la compagnia automobilistica statunitense Ford, che ha informato di sospendere definitivamente la produzione nel paese, non dicesse la "verità" sul motivo della sospensione delle attività. Il capo dello stato sostiene infatti che l'azienda fosse interessata a sussidi governativi per rimanere. (segue) (Brb)