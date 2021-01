Brasile: chiusura Ford, costruttori contro Bolsonaro "non vogliamo incentivi ma competitività" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del suo piano di ristrutturazione globale, Ford aveva già chiuso in Brasile il suo stabilimento di Sao Bernardo do Campo (nello stato di San Paolo), dove si producevano auto e camion, il 30 ottobre del 2019. L'unità era una delle più antiche fabbriche di veicoli in Brasile. Di conseguenza, il marchio aveva smesso di produrre e vendere Fiesta in Brasile, uno dei suoi modelli di maggior successo, oltre ad abbandonare definitivamente il mercato dei camion nel paese. "Il mantenimento del business avrebbe richiesto un volume significativo di investimenti per soddisfare le esigenze del mercato e per sostenere un aumento dei costi normativi senza, tuttavia, fornire un percorso praticabile per un business redditizio e sostenibile", affermava nell'occasione la società in una nota. Lo stabilimento Ford impiegava 2.350 dipendenti, di cui solo 1.000, che si trovano nell'area amministrativa, sono stati mantenuti. (segue) (Brb)