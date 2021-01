Brasile: chiusura Ford, costruttori contro Bolsonaro "non vogliamo incentivi ma competitività" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile, dal canto suo, ha mostrato "rammarico" per la decisione della compagnia automobilistica statunitense di sospendere definitivamente le attività fi produzione dei veicoli nel paese sudamericano. Secondo il ministero, l'annuncio della casa automobilistica "rafforza la necessità di una rapida attuazione di misure per migliorare l'ambiente imprenditoriale e per far avanzare le riforme strutturali". Il ministero ha tuttavia evidenziato che la decisione di Ford è in contrasto con una "forte ripresa" vista nel settore industriale brasiliano. "La decisione della casa automobilistica è in controtendenza con la forte ripresa osservata nella maggior parte dei settori industriali del Paese, molti dei quali registrano già risultati superiori al periodo pre-crisi", si legge nella nota. (Brb)