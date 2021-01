Governo: delegazione Iv a Conte, ecco i tre motivi per i quali lasciamo esecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione di Italia viva aggiunge: "Ma basti per tutti, signor presidente, l'immagine del 30 dicembre scorso quando - in piena verifica politica e dopo che avevamo sottolineato la necessità di un decoro diverso e di un maggiore rispetto delle istituzioni - Lei ha ritenuto di non presenziare al dibattito in Senato sulla legge di Bilancio 2021 (legge che peraltro il Senato non poteva discutere ed emendare essendo arrivata a palazzo Madama, per la prima e ci auguriamo ultima volta nella storia repubblicana, il 28 dicembre), ma di intrattenersi in conferenza stampa lanciando un guanto di sfida alle forze politiche di maggioranza in vista di un confronto parlamentare. Il tutto senza dare alcun cenno di risposta - men che mai scritta - a una lunga lettera circostanziata inviataLe dal nostro partito due settimane prima. Signor presidente, se le altre forze politiche dell'attuale maggioranza, nonostante la loro storia, sembrano accettare la sistematica compressione del ruolo dell'istituzione parlamentare e la violazione delle tradizionali forme della liturgia democratica, noi non possiamo che prenderne atto. Possiamo altresì comprendere che la maggioranza dei cittadini possa non essere particolarmente interessata a temi di questo genere. Ma non possiamo ignorare - spiega la lettera - che questa maggioranza era nata proprio per evitare la concentrazione di poteri in capo a una sola persona e ribadire il rispetto delle istituzioni democratiche". (segue) (Rin)