Governo: delegazione Iv a Conte, ecco i tre motivi per i quali lasciamo esecutivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo tema", è scritto nella missiva, "è di merito. Questo governo deve affrontare un'emergenza drammatica, legata alla pandemia. Ma non può essere soltanto l'emergenza a tenere in piedi il governo: devono essere le scelte, gli atti, le riforme, i provvedimenti. Paradossalmente è proprio la necessità di rispondere alla pandemia che ci impone di assicurarci ora che l'esecutivo sia capace di prendere tempestivamente decisioni fondamentali per la vita del Paese. Stiamo ormai da qualche mese rinviando su tutto, presidente: dalle infrastrutture su cui i commissari tardano a essere individuati, alle scelte sul lavoro e alle crisi occupazionali in attesa del drammatico momento che seguirà lo sblocco dei licenziamenti, dalla gestione della riapertura scolastica fino a importanti dossier fermi da troppo tempo: solo per fare degli esempi, quelli legati all'acciaio, alla rete unica, alle autostrade. In questi mesi - osservano gli esponenti di Iv - abbiamo lavorato sui nostri settori di competenza, collaborando positivamente con altri colleghi di buona volontà: l'attenzione alla 'filiera della vita' che ha funzionato benissimo durante i vari lockdown, l'investimento sul Family act e la lotta alla crisi demografica, il paziente e talvolta oscuro lavoro dalla Farnesina ancorché privi di deleghe rilevanti. Ci abbiamo provato, signor presidente. Ma quando Le abbiamo chiesto di lanciare un programma da qui al 2023, di lavorare sulle idee e sui contenuti dell'azione di governo, la risposta è stata un assordante silenzio". (segue) (Rin)