- "Faccio fatica a comprendere le scelte politiche di Matteo Renzi in uno dei momenti più drammatici della storia recente. Continueremo a lavorare senza sosta per uscire dall’emergenza e far ripartire l’Italia". Lo scrive su Twitter il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.(Rin)