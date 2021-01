© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi è aperta e poiché il tempo è un fattore determinante visto che siamo nel pieno di una pandemia, delle due l'una: o Conte sale al Quirinale stasera stessa a rassegnare le sue dimissioni, oppure domani si presenta alle Camere, visto che ancora siamo in una Repubblica parlamentare". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com)