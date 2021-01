Governo: De Petris-Fornaro (Leu), aprire crisi danneggia l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, ed alla Camera, Federico Fornaro, segnalano che "l'apertura di una crisi di governo adesso è la peggiore risposta che si potesse dare agli italiani in piena emergenza sanitaria e in una crisi economica complessa e profonda. Da oggi - proseguono i due parlamentari in una nota - è più chiaro agli italiani chi sta agendo nell'interesse del Paese e invece chi è interessato principalmente alla visibilità del suo partito". (Com)