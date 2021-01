Governo: Cambiamo con Toti, fare presto e secondo regole istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine del vertice di centrodestra, si è riunito l'organismo politico di Cambiamo alla presenza del leader del movimento, il presidente Giovanni Toti". Lo si legge in una nota. "Nel corso della riunione si è ribadita l'indisponibilità a sostenere un Conte 2 o qualsiasi esecutivo con la stessa maggioranza. Ora - prosegue la nota - è fondamentale fare presto: il Paese è in emergenza e non può attendere i tempi degli show politici. La crisi aperta irritualmente in diretta tv segua al più presto le consone vie istituzionali: o con le dimissioni del presidente del Consiglio o con la verifica della fiducia alle Camere. Siamo certi che il presidente Mattarella riporterà nell'alveo delle regole della nostra democrazia parlamentare una crisi politica che per ora si è svolta solo a suon di colpi mediatici". (Com)