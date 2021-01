Governo: D'Uva (M5s), tutto il Paese è alla finestra, sgombrare campo da incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, ai microfoni di "Tg2 post" ha dichiarato in merito alla crisi di governo che "si tratta di una situazione incomprensibile per noi, figuriamoci per gli italiani a casa. Bisogna subito sgombrare il campo da confusione e incertezza. Abbiamo tantissime cose da fare per il Paese - ha continuato il parlamentare -, dai nuovi ristori alla campagna di vaccinazione. C'è il Recovery fund, che è un'opportunità unica. Tutto il Paese è alla finestra e cerca di capire, bisogna dare risposte". (Rin)