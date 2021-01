Governo: Migliore (Iv), dimissioni nostra delegazione per aprire confronto, Conte ci faccia sapere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ritirato la nostra delegazione di governo perché pensiamo si debba aprire un vero confronto con il premier e le forze di maggioranza”. Lo ha affermato Gennaro Migliore, deputato di Itali viva, nel corso di un’intervista su Rete4. “La presenza di Italia viva al governo non c’è ma stiamo votando i provvedimenti sui quali avevamo contribuito”, ha aggiunto sottolineando che “così non si può andare avanti ma non abbiamo pregiudiziali: ci faccia sapere Conte cosa vuole fare nelle sedi opportune”. (Rin)