Usa: Camera dei rappresentanti approva risoluzione per impeachment Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la risoluzione per la messa in stato d'accusa del presidente, Donald Trump, sulla base di un articolo di impeachment che vede l'inquilino della Casa Bianca responsabile di "istigazione all'insurrezione" per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori dell'inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. Trump diventa così il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a essere messo sotto accusa dal Congresso per due volte nel corso di un unico mandato. (Nys)