- "In questo momento di crisi non può esserci altro pensiero che continuare a lavorare per il bene del Paese e dei cittadini. Il Movimento 5 stelle c'è e farà la sua parte. Andiamo avanti con Conte". Lo scrive su Twitter il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, nei minuti in cui è in corso il Consiglio dei ministri, che non vede la partecipazione delle ministre di Italia viva. (Rin)