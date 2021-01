Usa: McConnell, discussione impeachment Trump in Senato dopo insediamento Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato statunitense, Mitch McConnell, ha ribadito che qualsiasi discussione nella sua Camera di appartenenza sulla rimozione dall'incarico del presidente Donald Trump avverrà solo dopo l’insediamento del presidente eletto, Joe Biden. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, precisando che McConnell ha discusso della faccenda con Chuck Schumer, leader democratico al Senato. I due sono giunti alla conclusione che il Senato non si riunirà prossimamente per votare della messa in stato d’accusa di Trump, della quale sta discutendo in queste ore la Camera dei rappresentanti. Il Senato dovrebbe riunirsi il 19 gennaio, cosa che secondo McConnell non lascia tempo affinché si voti prima dell'insediamento di Biden il 20 gennaio. (segue) (Nys)