Usa: McConnell, discussione impeachment Trump in Senato dopo insediamento Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto Biden aveva anticipato nella giornata di ieri di aver avuto una conversazione con McConnell per discutere della calendarizzazione del Senato. Biden non intende fermare il procedimento di impeachment nei confronti del presidente Trump, ma solamente impedire che la messa in stato d’accusa “oscuri” i primi giorni della sua presidenza. E’ improbabile che il processo di impeachment al Senato si concluda prima dell’insediamento della nuova amministrazione di Joe Biden, né è nell’interesse dei democratici accelerare i tempi: solo il 20 gennaio prossimo, infatti, approderanno al Senato i due dem vincitori dei ballottaggi dello scorso 5 gennaio in Georgia, Jon Ossoff e Raphael Warnock. Il processo di impeachment va considerato a quel punto un’operazione prettamente politica che, sul piano pratico, potrebbe portare solo all’interdizione dai pubblici uffici di Trump (e, quindi, all’impossibilità per quest’ultimo di candidarsi per le elezioni presidenziali del 2024, quando comunque avrebbe 78 anni di età). (Nys)