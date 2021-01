Governo: Bonafede, M5s continuerà a lavorare per cittadini a fianco di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia e capo delegazione del Movimento cinque stelle nell'esecutivo, Alfonso Bonafede, rileva che "Italia viva ritira le proprie ministre dal governo nel momento in cui il Paese vive un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti. Non c’è nessun merito - continua il guardasigilli su Facebook - nella fuga dalle responsabilità. Il Movimento cinque stelle continuerà a lavorare per i cittadini al fianco di Giuseppe Conte". (Rin)