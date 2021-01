Governo: Rampelli (Fd'I), un esecutivo nato male che finirà peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, evidenzia che "Renzi è come Cronos: mangia i suoi figli. Ha fatto nascere il Conte 1 con la sua pessima legge elettorale, ha fondato Italia Viva ma con le sue intemperanze non ha gli mai consentito di crescere, ha battezzato il Conte 2 e oggi l'affonda con la sua spregiudicatezza, ha difatti generato questa legislatura fondata sul Rosatellum... Speriamo faccia la stessa fine". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Non si accorge che l'Italia è viva solo nel titolo del suo partito perché fuori dal Palazzo l'Italia sta morendo. Ci auguriamo che il presidente della Repubblica Mattarella prenda atto - conclude Rampelli - che le elezioni sono l'unico modo per restituire dignità alle istituzioni e dare all'Italia il governo che i cittadini desiderano fin dal 2008". (Com)