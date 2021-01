Usa: sei deputati repubblicani pronti a votare a favore dell'impeachment di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano alla Camera dei rappresentanti, Dan Newhouse, voterà a favore della messa in stato d'accusa del presidente degli Stati Uniti Trump. Lo riferisce la "Cnn", riprendendo un tweet di Newhouse in cui il legislatore annuncia la sua intenzione di voto. "Chiudere un occhio davanti a questo brutale assalto alla nostra Repubblica non è un'opzione", ha affermato Newhouse in riferimento ai fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. Con Newhouse sono almeno sei i membri del Partito repubblicano alla Camera che potrebbero votare a favore dell'impeachment di Trump. Gli altri sono John Katko, Jamie Herrera Beutler, Adam Kinzinger, Fred Upton e Liz Cheney. (Nys)