Usa: Trump chiede ai cittadini di calmare gli animi, “no alla violenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un appello a "tutti gli americani" affinché contribuiscano "ad allentare le tensioni e a calmare gli animi", assicurando di essere “contrario alla violenza” in qualsiasi forma. L’inquilino della Casa Bianca, parlando ai microfoni dell'emittente "Fox News", ha rivolto un appello anche ai colossi della comunicazione digitale affinché contribuiscano allo sforzo di pacificare il Paese. "Alla luce delle notizie su possibili nuove manifestazioni, faccio appello affinché non ci sia nessuna violenza, nessuna violazione della legge e nessun atto di vandalismo” ha detto Trump. Per poi aggiungere: "Questo non è ciò che rappresento e non è ciò che rappresenta l'America. Chiedo a tutti gli americani di aiutare ad alleviare le tensioni e calmare gli animi".(Nys)