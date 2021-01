Governo: Licheri (M5s), da Renzi atto irresponsabile, noi lavoriamo per cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Ettore Licheri, afferma che "il ritiro dei propri ministri da parte di Renzi è un atto irresponsabile, soprattutto mentre il Paese sta vivendo una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti. Ne prendiamo atto - continua il parlamentare in una nota - ma le ragioni rimangono incomprensibili. Il Movimento cinque stelle con responsabilità continuerà a lavorare al fianco del presidente Conte per superare la crisi e per portare a buon fine le prossime misure necessarie ai cittadini e alle nostre imprese". (Com)