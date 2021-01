Viterbo: controlli anti covid a Civita Castellana, multa e chiusura per rivendita kebab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Multa e chiusura immediata dell’attività per il gestore di un locale di vendita di kebab a Civita Castellana, sorpreso dagli agenti della polizia locale a servire clienti ben oltre le 18. Gli uomini del nuovo comandante Alessandro Buttarelli hanno comminato una multa di 400 euro e la segnalazione alla prefettura. Un passante, invece, è stato sanzionato per non aver indossato la mascherina. Nel corso dei controlli stradali, sono state ritirate due patenti di guida ed elevate sanzioni per il mancato uso della cintura e per la guida del veicolo usando il telefono cellulare.(Rer)