Governo: Tajani (FI), adesso occorre fare presto, situazione preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha invitato a "fare presto, lo diciamo al governo uscente e ci appelliamo al capo dello Stato. Il presidente del Consiglio dovrebbe venire quanto prima in Parlamento a illustrare la situazione". In una dichiarazione ai telegiornali, l'esponente di FI ha continuato: "Per quanto ci riguarda, nessun partito di centrodestra sosterrà governi di sinistra. Lo abbiamo detto e ripetuto: nessun sostegno a governi che hanno maggioranze con valori e programmi alternativi ai nostri. Adesso bisogna fare presto perché la situazione è molto preoccupante, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Con 600 morti al giorno e centinaia di migliaia di imprese che rischiano di chiudere non c’è tempo da perdere - ha concluso Tajani -, i partiti di sinistra facciano in fretta. Ripeto, l’appello è fare in fretta". (Rin)