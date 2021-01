© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle ore in cui dobbiamo varare le misure contro il Covid e i ristori per le attività economiche, nel giorno in cui l'Italia supera gli 80mila morti, Renzi ritira la delegazione dal governo. Non ci sono parole". Lo scrive su Twitter la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.(Rin)