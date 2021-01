Usa: leader minoranza repubblicana accusa Trump per assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kevin McCarthy, leader della minoranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa, ha attribuito al presidente Donald Trump la responsabilità dei fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori dell’inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. Parlando durante la discussione alla Camera sulla messa in stato d’accusa di Trump per l’assalto al Congresso, durante il quale hanno perso la vita cinque persone, McCarthy ha affermato che "il presidente è responsabile dell'attacco, avrebbe dovuto denunciare immediatamente la folla quando ha visto cosa stava accadendo". Il portale d’informazione politica “Axios” sottolinea che tra le fila del Partito repubblicano McCarthy era considerato finora particolarmente vicino alle posizioni dell’inquilino della Casa Bianca.(Nys)