Roma: Raggi, consegnati a studenti Tor Bella Monaca 200 tablet donati da Emirati Arabi

- Questa mattina il sindaco di Roma Virginia Raggi è stata in due scuole superiori nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tiburtino III, nel quadrante est della Capitale. "Ho consegnato agli studenti l’ultima parte dei 200 tablet che l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti ha voluto donare alla nostra città per esprimere sostegno e solidarietà agli istituti romani". Lo ha scritto Raggi in un post su Facebook. Negli ultimi mesi la didattica a distanza "ha rappresentato un’importante sfida per i nostri studenti che, grazie a questi dispositivi, avranno uno strumento in più per poter trasformare questo momento di crisi in una opportunità. Ho avuto modo di incontrare gli studenti e confrontarmi con loro e voglio ringraziarli per la tenacia e la capacità di adattamento che stanno dimostrando in questi mesi di pandemia. Insieme ai dirigenti e a tutto il personale scolastico -ha detto Raggi- sono riusciti a reinventarsi un sistema da zero. Meglio degli studenti non c’è nessuno che possa aiutarci a creare e inventare una nuova normalità, e a immaginare un futuro migliore". (Com)