Governo: delegazione Iv a Conte, rimettiamo nostro mandato in nome della dignità e nobiltà della politica

- "La politica è la più alta e nobile forma di servizio e servire le istituzioni repubblicane l'onore più memorabile che possa capitare a una cittadina o a un cittadino. Non è interesse di parte, non è ambizione personale". Comincia con queste parole la lettera con cui la delegazione di Italia viva al governo - il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, la responsabile per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ed il sottosegretario agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto - annunciano al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la decisione di rimettere il proprio mandato mandato. "Questi principi sono stati la stella polare della nostra esperienza professionale, politica e di vita - si legge nella missiva -. Veniamo da storie diverse: Teresa si è formata nel lavoro sindacale, Elena nell’associazionismo cattolico, Ivan nella lotta per i diritti e per l’uguaglianza. Ma oggi ci troviamo uniti, nella diversità delle nostre esperienze, davanti a un passaggio che è estremamente difficile sul piano umano, ma che dobbiamo alla nostra comunità politica, alle nostre famiglie, e in primo luogo a noi stessi, alla nostra coscienza individuale. Lasciare un incarico di governo richiede lunghissime, dolorose e assai profonde considerazioni. Abbiamo deciso di rimettere il nostro mandato - continua la lettera - in nome della dignità e della nobiltà della politica e della nostra libertà e responsabilità individuale".(Rin)