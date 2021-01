Germania: Covid, pronti 10 mila militari per assistenza in case di cura e per anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) sono pronte a inviare con breve preavviso fino a 10 mila effettivi nella case di riposo e per anziani della Germania, al fine di fornire assistenza nella gestione della pandemia di coronavirus. È quanto comunicato dalla ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Come riferisce il gruppo editoriale “Rnd”, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato: “Soprattutto i più deboli hanno bisogno del nostro aiuto nella pandemia. Questo è il motivo per cui la Bundeswehr è pronta a fornire sostegno su breve preavviso con un massimo di 10 mila uomini e donne in case di cura e anziani quando verrà chiamata”. L'obiettivo è alleggerire il carico di lavoro che grava sul personale medico e infermieristico. I militari si occuperanno specialmente dei test contro il Covid-19. Alla fine del 2020, il contingente della Bundeswehr mobilitato per la crisi del coronavirus è aumentato a 20 mila effettivi, di cui . Attualmente, sono 1.156 i militari che prestano assistenza in 267 strutture per anziani e di cura. (Geb)