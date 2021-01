Lazio: Parco Bracciano, con pista ciclabile intorno al lago nasce snodo ecologico cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente di gestione del Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano apprende con soddisfazione l'approvazione del Consiglio della Regione Lazio che, con 30 voti favorevoli e 2 astenuti, ha approvato un emendamento presentata da Michela Califano, per l'impegno della Regione a stanziare 300 mila euro utili a finanziare la progettazione esecutiva della Pista ciclabile Circumlacuale del Lago di Bracciano. "Un progetto bellissimo presentato dall'Ente Parco Regionale Bracciano-Martignano –dice in una nota la consigliera Califano– progetto che ho immediatamente sposato per la sua importantissima valenza naturale, culturale e di promozione territoriale all'insegna del turismo sostenibile". Si tratta di un progetto che prevede 33 chilometri circa di pista ciclabile "che collegherà -si legge nella nota dell'ente Parco- la località Polline, nel Comune di Roma, ai 3 Comuni rivieraschi, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano e Bracciano, per dar vita ad uno snodo ecologico cruciale per il sistema infrastrutturale da inserire nel Piano regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica della Regione Lazio (Prmtl)", finalizzato ad ottimizzare le condizioni di sostenibilità economica, sociale ed ambientale dell'area. (segue) (Com)