Lazio: Parco Bracciano, con pista ciclabile intorno al lago nasce snodo ecologico cruciale (2)

"Ringrazio la consigliera Califano e tutto il Consiglio della Regione Lazio che ha approvato una mozione di grande valenza naturale, culturale e di promozione del nostro territorio. Si tratta di un formidabile strumento che andrà ad arricchire un'area già di grande valore", commenta nella nota Vittorio Lorenzetti, presidente nell'Ente lacustre sovracomunale. "Puntiamo al lancio del turismo ecosostenibile, facendo del Parco di Bracciano un perno centrale del sistema laziale delle aree naturali protette", dice invece il direttore Daniele Badaloni evidenziando come tale iniziativa si incardina ed implementa la Carta dei Sentieri del Parco in corso di realizzazione.