Lazio: Parco Bracciano, con pista ciclabile intorno al lago nasce snodo ecologico cruciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre ad attraversare i comuni del lago -si legge nella nota dell'ente Parco -, la nuova pista circumlacuale rilancerebbe l'offerta turistica dell'intera Regione Lazio, creando un collegamento, attraverso le rete sentieristica del Parco nel territorio dei 10 comuni con le vicine aree protette di Veio, Marturanum, Monterano, dell'antichissima città di Sutri e Valle del Treja, oltre alla Faggeta di Monte Raschio, sito Unesco. Ringraziamo l'ex presidente del Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano, Rolando Luciani, che per primo aveva approvato un preliminare studio di fattibilità fornito oggi al Parco grazie alla disponibilità dell'attuale Presidente del Consorzio, Renato Cozzella e dell'Amministratore unico di Astral spa, Antonio Mallamo. Tale studio preliminare, è stata la base, utilizzata dai tecnici dell'Ente Parco, per presentare la richiesta di finanziamento agli Assessori Alessandri e Onorati ed al Vice Presidente Leodori". (segue) (Com)