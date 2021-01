Lazio: Parco Bracciano, con pista ciclabile intorno al lago nasce snodo ecologico cruciale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso, grazie al decisivo intervento della consigliera Califano -si legge-, sarà possibile un passo concreto verso la successiva realizzazione dell'intero anello ciclabile del lago. Tra le motivazioni che oggi hanno portato all'approvazione della mozione Califano, infatti come la realizzazione di una pista ciclabile lungo tutto il perimetro del lago di Bracciano è un ambizioso progetto rivolto non solo ai residenti, ma anche ad arricchire l'offerta turistica, attirando e favorendo anche un turismo sostenibile che è uno dei principali obiettivi dell'Ente Parco. Il finanziamento richiesto consentirebbe di avere una progettazione esecutiva complessiva che consentirà ai singoli comuni, attraverso stralci funzionali, di poter intercettare successivamente, in maniera autonoma o insieme all'Ente Parco, i fondi necessari alla realizzazione dell'opera". (segue) (Com)