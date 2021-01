Venezuela: Russia ribadisce sostegno politico al governo di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino continua a essere impegnato nel sostegno al governo di Nicolas Maduro in Venezuela. LÈ quanto ribadito da Alexander Schetinin, direttore del dipartimento per l'America latina del ministero degli Esteri russo. "La Russia continuerà a fornire sostegno politico alle legittime autorità del Venezuela in uno spirito di partnership strategica", ha affermato il funzionario su Twitter. "In Venezuela le elezioni parlamentari si sono svolte con elevati standard di trasparenza, democrazia, salute e sicurezza epidemiologica (...) Speriamo che la rinnovata Assemblea nazionale diventi una piattaforma rappresentativa per un dialogo costruttivo di tutte le forze politiche per superare le differenze che esistono nella società venezuelana", ha aggiunto. La Russia è stata uno degli alleati che hanno fornito il maggior aiuto economico al governo di Maduro da quando è salito al potere nel 2013.(Vec)