Governo: delegazione Iv a Conte, ecco i tre motivi per i quali lasciamo esecutivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Bellanova, Bonetti e Scalfarotto, "l'Italia, ora più che mai, ha bisogno di crescita e non di immobilismo. Per affrontare l'emergenza il nostro Paese ha bisogno di una visione, non dell'approccio del giorno dopo giorno, con uno sguardo schiacciato su un eterno presente. In tutta coscienza, noi crediamo che l'Italia possa arrivare al 160 per cento di debito sul Pil solo se a fronte di un vero progetto per il Paese. Se il Parlamento troverà dunque un modo per mandare avanti la legislatura anche senza il contributo di Italia viva, daremo lealmente una mano dai banchi dell'opposizione. Abbiamo già detto che voteremo 'sì' ai provvedimenti sull'emergenza sanitaria, sui ristori economici e sullo scostamento di bilancio. Non siamo irresponsabili, presidente, ma non possiamo nemmeno accettare lo stallo. Specie in questo momento. Il terzo motivo - viene sottolineato nella lettera - è legato al Pnrr, il 'Recovery plan'. Abbiamo chiesto a luglio di dedicare a questo fondamentale passaggio una sessione parlamentare ad hoc senza ottenere, ancora una volta, alcuna risposta. E invece, all'improvviso, a dicembre, ci è stato consegnato nottetempo e senza alcuna discussione un testo che era inaccettabile tanto per il metodo - prevedeva infatti una lesione sostanziale delle competenze dell'esecutivo - che per il merito. Abbiamo lavorato a lungo per migliorarlo, ma molti temi sono rimasti aperti: l'impianto del 'Recovery plan' sulla giustizia è ancora di stampo giustizialista, le risorse sul turismo sono ancora insufficienti, non c'è consapevolezza del valore dell'economia sociale, la vaghezza di alcuni interventi - comprese la cybersicurezza e la riforma della Pa - non consente di esprimere un giudizio compiuto in senso favorevole. Certo, ci sono meno bonus e più investimenti come avevamo richiesto: segno che non era un atto di irresponsabilità chiedere di approfondire l'analisi del testo. Ma la scelta di non accedere ai fondi del Mes, quando la bozza del piano pandemico dice testualmente che se non ci sono risorse si dovrà fare una scelta tra le persone che hanno bisogno di cure, ci sembra assurda. Si può rifiutare - chiedono sempre Bellanova, Bonetti e Scalfarotto - di investire risorse immediatamente disponibili sulla sanità in piena pandemia?". (Rin)