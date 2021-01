Governo: delegazione Iv a Conte, per noi la parola "potere" è un verbo, non un sostantivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bellanova, Bonetti e Scalfarotto aggiungono: "Il nostro obiettivo non è ottenere un incarico di governo in più, ma avere un'azione di governo più efficace per gli italiani. Se per uscire da questo immobilismo serve un atto di responsabilità, siamo i primi a compiere questo passo, augurandoci che possano così realizzarsi le condizioni per una nuova e diversa fase per il nostro Paese guidata da un governo capace di rispondere prontamente ai bisogni dei nostri cittadini, famiglie ed imprese. Signor presidente, la parola 'potere' per noi è un verbo, non un sostantivo. Significa avere la possibilità di incidere sulla realtà intorno a noi, al servizio del benessere e della prosperità del nostro Paese. Se non c'è bisogno delle nostre idee e della nostra passione - conclude la lettera -, se la nostra collaborazione e il nostro contributo non servono, la cosa più giusta da fare è restituire il nostro mandato, per sempre grati di aver avuto il privilegio di servire l'Italia". (Rin)