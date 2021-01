Usa: inaugurazione Biden, rafforzate misure di sicurezza per voli diretti a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti stanno predisponendo un rafforzamento delle misure di sicurezza per i voli in arrivo a Washington in prossimità dell’inaugurazione della presidenza di Joe Biden, in programma per mercoledì 20 gennaio. Lo hanno anticipato alla “Cnn” funzionari dell’Amministrazione per la sicurezza dei trasporti (Tsa). Tra le misure al vaglio dei responsabili della sicurezza c’è anche la possibilità di un doppio controllo dei passeggeri, il secondo dei quali al gate di imbarco. "È una pratica di routine che rappresenta uno dei molteplici livelli di sicurezza che impieghiamo", ha detto alla “Cnn” il portavoce della Tsa, Carter Langston. I timori per possibili minacce alla sicurezza durante la cerimonia inaugurale fanno seguito alle tensioni scatenate dai fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. Per questo motivo, più di 20 mila membri della Guardia nazionale statunitense potrebbero essere dispiegati a Washington Dc per supportare gli altri apparati della sicurezza durante l'inaugurazione del presidente eletto.(Nys)