Covid: Piemonte, somministrate altre 8.439 dosi di vaccino, in totale sono quasi 76 mila

- Sono 8.439 le persone che oggi, in Piemonte, hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19. Questo il dato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione (dato aggiornato alle ore 18). Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 75.893 dosi, corrispondenti al 61,3% delle 123.760 finora consegnate al Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri, poiché il calcolo è stato fatto tenendo conto anche della terza fornitura arrivata ieri sera, che ha portato il totale di quanto ricevuto dal Piemonte a 123.760 dosi. Inoltre, in una lettera il Commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha comunicato un aggiornamento sulla quantità di dosi da tenere di scorta: è del 30%. La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospiti e operatori delle Rsa. (Rpi)