Governo: Renzi, se c’è programma di fine legislatura noi ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’appello del presidente della Repubblica a costruire è il più bello da mesi. Ma non si costruisce sulla sabbia. Se non è chiaro dove vogliamo arrivare non c’è nessuna costruzione possibile. Noi vogliamo vedere il progetto”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa. "Se c’è un progetto e si può immaginare programma di fine legislatura e una visione fino al 2023, noi ci siamo”. (Rin)