Campania: Iovino (Iv), governo si faccia carico dei danni subiti da scuole paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scuole paritarie hanno subìto danni ingenti per via della pandemia da Covid senza che il governo abbia adottato misure adeguate per sostenerle. E' evidente che l'esecutivo debba farsi carico anche di queste realtà, che non solo sono parte integrante del sistema scolastico nazionale, ma sono significative anche dal punto di vista economico ed occupazionale." E' quanto ha affermato in una nota Francesco Iovino, componente della Commissione cultura del Consiglio regionale della Campania: "I decreti del presidente del consiglio dei ministri che si sono succeduti dopo l'inizio dell'emergenza - spiega Iovino - non hanno tenuto conto delle enormi difficoltà nelle quali si sono trovati gli istituti paritari per via delle restrizioni determinate dal Covid. I 300 milioni sbloccati solo nel mese di settembre non sono sufficienti a coprire i mancati versamenti delle rette nei mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza. Inspiegabile, ad esempio, il perché i dipendenti di tali istituti siano stati esclusi dal beneficio della Cassa integrazione, della quale, invece, hanno potuto godere le altre aziende italiane. Altrettanto inspiegabile è la ragione per la quale molti dei benefici fiscali introdotti non siano estesi anche agli istituti paritari." (segue) (Ren)