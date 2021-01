Campania: Iovino (Iv), governo si faccia carico dei danni subiti da scuole paritarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi ha aggiunto: "Tale condizione ha già determinato la chiusura di molte scuole paritarie e molte sono in procinto di abbassare le serrande. Questa è la ragione per la quale insieme al prof Iervolino, stamani abbiamo incontrato gli onorevoli Toccafondi e Migliore affinché possano farsi portavoci delle istanze delle migliaia di lavoratori e lavoratrici che dipendono dalle scuole paritarie e che si trovano a vivere una condizione di seria difficoltà. Ovviamente tale condizione si ripercuote anche sull'indotto, la cui entità non è per niente irrilevante per la nostra economia. Occorre, dunque, evitare quello che si profila come un danno enorme per l'intero tessuto sociale ed economico del Paese". E infine: "Dagli onorevoli Migliore e Toccafondi abbiamo ottenuto l'impegno loro personale e di Italia Viva di chiedere al governo provvedimenti che possano rappresentare davvero un'ancora di salvezza per il mondo delle scuole paritarie. Va senza dire che per quanto mi riguarda già nelle prossime ore interesserò il presidente della giunta affinché anche la Regione Campania possa intervenire, in linea con la concretezza e l'efficacia che hanno fin qui caratterizzato il suo operato." (Ren)