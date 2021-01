Usa: Pelosi apre dibattito su impeachment di Trump, è un “pericolo” per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha avviato il dibattito alla Camera sulla mozione di impeachment contro il presidente uscente Donald Trump, definendolo "un pericolo evidente e presente" per il Paese. “Sappiamo che il presidente degli Stati Uniti ha incitato questa insurrezione, questa ribellione armata contro il nostro Paese. Deve andarsene, è un pericolo evidente e presente per la nazione che tutti amiamo”, ha detto Pelosi nel suo intervento, accusando Trump di aver "ripetutamente" mentito sull'esito delle elezioni di novembre e messo in dubbio la democrazia. “Poi è arrivato quel giorno di fuoco che abbiamo vissuto tutti. Il presidente deve essere messo sotto accusa”, ha detto. “Credo che il presidente debba essere condannato dal Senato, un rimedio costituzionale che garantirà alla Repubblica di essere al sicuro da quest'uomo che è così risolutamente determinato a demolire le cose che ci stanno a cuore e che ci tengono insieme”, ha continuato Pelosi. In precedenza la Camera ha votato con 221 voti favorevoli e 203 contrari la decisione di avviare il dibattito sulla mozione di impeachment. (segue) (Nys)