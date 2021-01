Usa: Pelosi apre dibattito su impeachment di Trump, è un “pericolo” per il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione promossa dal Partito democratico si basa in particolare su due punti: la “reiterata e infondata” denuncia di brogli alle elezioni dello scorso 3 novembre e il discorso tenuto a Washington il 6 gennaio, poche ore prima dell’attacco al Campidoglio che ha causato la sospensione temporanea della sessione del Congresso a camere congiunte per la ratifica dell’elezione di Biden a presidente degli Stati Uniti. L’articolo fa riferimento anche alla telefonata con la quale Trump a inizio gennaio ha chiesto al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, di “trovare i voti” necessari a invertire il risultato delle elezioni presidenziali in quello Stato. “In tutto questo, il presidente Trump ha gravemente messo a repentaglio la sicurezza degli Stati Uniti e delle sue istituzioni. Ha minacciato l’integrità del sistema democratico, ha interferito con la pacifica transizione dei poteri e ha messo in pericolo il governo. Ha dunque tradito la fiducia in lui riposta come presidente, recando evidente danno al popolo degli Stati Uniti”, si legge nel testo. Per Trump si tratterebbe della seconda messa in stato d’accusa da parte del Congresso: all’inizio di quest’anno, il presidente uscente è stato prosciolto dal Senato dall’accusa di abuso di potere formulata sulla base delle pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché avviasse indagini sulle attività in quel Paese di Hunter Biden, figlio di Joe. (Nys)