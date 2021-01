Libano: venerdì riunione del parlamento per esaminare fascicolo importazione vaccino Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento del Libano, Nabih Berri, ha convocato l'aula per venerdì 15 gennaio con l'obiettivo di "studiare l'urgente progetto di legge per regolamentare il nuovo uso di prodotti medici per combattere la pandemia di Covid-19". Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna". La commissione Salute del parlamento ha preparato un progetto di legge per consentire l'importazione di vaccini contro il coronavirus da Pfizer e BioNTech. Il provvedimento, che dovrebbe essere approvato dal parlamento venerdì, mira a rassicurare le aziende internazionali che non saranno responsabili in caso di effetti collaterali dei vaccini. Il ministro della Salute Hamad Hassan ha detto che il primo lotto di vaccini arriverà a febbraio. A causa dell'incremento dei contagio, dal 7 gennaio scorso al primo febbraio nel Paese è in vigore una serrata per limitare i contagi. Secondo l'ultimo bollettino, nelle ultime 24 ore ci sono stati 4.988 nuovi casi di contagio e 35 decessi. (Res)