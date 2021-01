© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo in Piemonte della quarta fornitura di vaccini Pfizer - in tutto 40 mila dosi - è previsto tra il 18 e il 20 gennaio. Tra il 25 e il 27 gennaio, inoltre, è in programma una ulteriore consegna di 4800 dosi di vaccino Moderna. A renderlo noto è la Regione. (Rpi)