Portogallo: Covid, presidente Rebelo de Sousa in "vigilanza passiva" per 14 giorni

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa rimarrà in "vigilanza passiva per 14 giorni". È quanto affermato in una nota della Presidenza portoghese, nella quale si comunica che il capo dello Stato ha ripreso la sua normale attività istituzionale dato che è stato considerato a "basso rischio di esposizione" dovrà evitare di "frequentare luoghi con assembramenti di persone". Lunedì scorso, Rebelo de Sousa era risultato positivo al test per il Covid-19, ma due accertamenti successivi avevano poi dato esito negativo. Il capo dello Stato è in corsa per la riconferma del suo mandato alle elezioni che si terranno il 24 gennaio. (Spm)