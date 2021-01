Croazia: Mibact, governo Zagabria ringrazia Caschi blu della cultura italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Caschi blu della cultura italiani in missione in Croazia, partiti lo scorso 10 gennaio su impulso del Ministro per i beni e le Attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sono stati ricevuti oggi dalla ministra della Cultura croata, Nina Obiljien Korzinek, che ha ringraziato il governo italiano per l'immediato supporto. Come riferisce una nota, la task force ha effettuato in questi primi giorni, insieme ai tecnici croati, numerose ricognizioni al patrimonio culturale croato gravemente danneggiato dal sisma del 29 dicembre 2020. Fra i sopralluoghi effettuati, i tecnici si sono recati nei siti culturali delle città di Petrinja, Sisak, Sela, Mala Gorica, Petrovec, Stari Farkasic, Pokupsko e Jamnica Pisarovinska. In particolare, hanno visitato il complesso monumentale della chiesa di Santa Maria Magdalena a Sela, testimonianza rococò della metà del '700, la chiesa ortodossa di San Nicola a Petrinja, la cattedrale della Sacra Croce a Sisak che ha subito tra l'altro il crollo di una parte del campanile, il deposito temporaneo e la chiesa di San Nicola e San Vito a Petrovec. La missione terminerà il 16 gennaio con la valutazione di eventuali ulteriori collaborazioni con il governo croato sulla pianificazione di successivi interventi tecnici per il recupero, la salvaguardia ed il restauro del patrimonio culturale danneggiato.(Com)