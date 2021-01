Libano: Human Rights Watch, situazione diritti umani nel Paese “drammatica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) ha denunciato oggi in un rapporto un peggioramento “drammatico” nella situazione dei diritti umani in Libano. Nel rapporto, la Ong accusa le autorità libanesi di “negligenza” e di “incapacità di sistemare le crisi”, attribuendo loro fra l’altro la responsabilità per il declino registrato in materia di libertà d’espressione e di manifestazione, e per il non-rispetto della dignità umana. “E’ urgente rispondere alla doppia crisi, economica e politica”, sottolinea Hrw. “La corruzione delle autorità libanesi, e la loro incapacità di far fronte alle crisi massicce che il Paese affronta sul piano politico ed economico, hanno prodotto il deterioramento più drammatico della situazione dei diritti umani da decenni”, stima il rapporto. Circostanze aggravanti sono, secondo la Ong, “la crisi economica senza precedenti, aggravata dalla pandemia di Covid-19, che ha raddoppiato il tasso di povertà nell’anno passato; l’inchiesta locale sulle cause della doppia esplosione” dello scorso 4 agosto 2020 al porto di Beirut, “che non è né indipendente, né trasparente, né credibile”. (Res)